Luciano Coutinho fala amanhã na Comissão de Impeachment

Um dos mais importantes depoimentos à Comissão Especial de Impeachment do Senado deve acontecer amanhã: o do ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho. O relator Antonio Anastasia e integrantes da comissão estão organizando as questões a apresentar, sobre o papel do banco nas operações de “pedaladas fiscais” praticadas durante o governo Dilma. Com destaque para empréstimos realizadas pelo banco a empresas privadas.

Entre hoje e amanhã, a CEI deve tomar nove depoimentos. Dois deles, hoje, são de técnicos do TCU que participaram das análises que constataram as pedaladas ainda durante o primeiro mandato de Dilma. O grupo tenta encurtar o número de depoimentos para manter o início de agosto como data para a votação em plenário.