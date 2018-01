Luciana Brito abre galeria em NY

Luciana Brito inaugura um novo projeto: um espaço temporário em… Nova York. “A ideia é trazer artistas que são representados pela galeria mas que ainda não têm representação na cidade”, explica a galerista, que pretende assim, conhecer novos colecionadores, curadores e críticos dos EUA. O espaço, localizado no Tribeca, famoso bairro de Manhattan, abrigará de início três exposições. A primeira abre em setembro e terá curadoria do Grupo Ruptura, um conjunto brasileiro de concretistas dos anos 50. A ele somam-se trabalhos Geraldo de Barros mais os de Waldemar Cordeiro. As outras duas exposições – previstas para acontecer em dezembro e em março – ainda não têm nomes definidos. Entretanto, Luciana adianta: não pretende se limitar a exibir apenas brasileiros.

