Lucia’s Collection

Vão a leilão, dia 9, pela Sotheby’s, em Nova York, as joias da impressionante coleção de Lucia Moreira Salles, com peças montadas pela Cartier, Van Cleef & Arpel’s e Bulgari, entre outras, com características que coincidem com as da dona: a discrição.

Destaque para um anel de esmeralda que já foi da coleção pessoal do rei Farouk, avaliado entre US$ 400 mil e US$ 600 mil, do joalheiro contemporâneo Jar.

Ao que consta, os recursos obtidos serão doados para o Synergos Institute e a ONG Rio Voluntário.