Festeiros assumidos, Luana Piovani e Pedro Scooby entraram de sócios na nova festa de Réveillon no sul da Bahia, batizada de Réveillon Carapitangui. A comemoração será numa fazenda à beira-mar da praia de Barra Grande.

O local é de amigos do casal. Entre as atrações, um dos mais disputados DJs do momento, Aloki, que tocou no casamento de Marina Ruy Barbosa.