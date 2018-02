Às vésperas da posse de Joaquim Barbosa na presidência do STF, Marco Aurélio Mello– que travou duelo com ele, semana passada, durante o julgamento do mensalão – responde com ironia ao ser indagado sobre a chegada do colega ao topo do Judiciário: “Tenho receio, não medo. Porque medo não tenho nem de lobisomem”, disse à coluna.

