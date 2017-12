Lu Make Up abre maison de 700 m² na Avenida Nove de Julho

A esteticista Lu Rodrigues – nome por trás do estúdio de micropigmentação Lu Make Up – virou queridinha das celebridades. São suas clientes assíduas as atrizes Grazi Massafera, Bruna Marquezine, Anitta, Ivete Sangalo e Ana Hickmann, entre muitas outras, que recorrem as suas técnicas para arrumar a sobrancelha. Com a demanda cada vez maior, “recebemos gente do Brasil inteiro e passamos a ser procurados por gente de fora. Essa semana recebemos uma sueca e mais duas moças de Dubai”, conta Lu, que, para acomodar melhor toda essa gente – leia-se: 250 clientes dia – inaugurou a Maison Lu Make Up, em um casarão de 700 metros na Avenida Nove de Julho. Apesar de ter uma equipe com mais de 30 profissionais, todos devidamente treinados por ela, muita gente só aceita ser atendida pela própria, por isso é dificílimo conseguir um horário. “Já não tenho mais agenda em 2018”, avisa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.