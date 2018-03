Matthew McConaughey é mesmo hiper cool. Fez zero exigências para seu rasante em SP, esta semana, quando prestigiará a inauguração da Noir, Les Lis. O bonitão ficará no Fasano, com a mulher, a brasileiraCamila Alves.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.