Love is in the air

Jacque Dallal pensou em cada detalhe da lua de mel de Preta Gil e Rodrigo Godoy – o casal visita Abu Dabi, Dubai e as Ilhas Maldivas, em uma viagem de 15 dias. Em cada um dos destinos, fez questão de preparar uma surpresa para os recém-casados. No deserto dos Emirados Árabes, por exemplo, serão recepcionados com um jantar no melhor estiloMil e Uma Noites. E garante que a dedicação não é exclusividade para casais famosos. “Meu trabalho é construir o sonho junto com o casal. E, muitas vezes, os ajudo a descobrir em que lugares do mundo este sonho está”, diz ela, que é psicóloga de formação. Agora, passados nove anos de sua primeira visita ao Casar, Jacque volta à feira – que abre na quarta, no Shopping JK Iguatemi – para lançar mais uma novidade: a volta ao mundo na lua de mel. “Especialmente para aqueles casais que querem fazer dessa viagem a melhor de suas vidas.” O roteiro, de no mínimo 30 dias, propõe um percurso por três continentes, começando e terminando na mesma cidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.