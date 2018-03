Nem bem abriu suas portas na Barra de Tijuca, o Hilton do Rio já está com mais da metade de seus 298 quartos reservados para o Rock in Rio. E, para o ano que vem, nada menos que 90% do hotel foi bloqueado para a Olimpíada.

