As duas casas onde viveu o arquiteto João Batista Vilanova Artigas, em SP, estarão abertas ao público dentro da Jornada do Patrimônio Histórico – dias 12 e 13. Ambas estão no mesmo terreno, no bairro do Campo Belo.

Durante o “tour”, visitantes irão receber informações sobre a arquitetura das casas – incluindo a maquete dos dois projetos – bem como dados históricos da época e de sua vida pessoal. Além de poderem assistir ao documentário sobre o arquiteto, in loco, dirigido por sua neta, Laura Artigas e por Pedro Gorski.