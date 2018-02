Juvenal Juvêncio está rindo à toa. A Prefeitura concedeu alvará ao São Paulo para que o Morumbi “opere com capacidade máxima de 67.052 torcedores”. Cerca de 250 pessoas a mais do que o presidente do clube esperava.

