A canadense Alanis Morissette definiu as datas da sua turnê por 11 cidades brasileiras. No caminho, ela canta numa certa cidade do Piauí chamada… Teresoma.



Seus fãs de Teresina, por certo, saberão perdoar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.