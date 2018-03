Clive Owen filmando no Brasil? Yes. Patrick Siaretta, da TeleImage, está trabalhando no seu novo projeto, a filmagem de Lost in Blue. Apesar de não ter escolhido ainda o diretor, já escalou os atores principais. Clive Owen disse sim e Liv Tyler, contatada, deve dar a resposta até o fim do ano.



A idéia é usar o Rio como cenário. No ano que vem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.