Longo alcance

E mulheres de países emergentes são mais otimistas do que as de países desenvolvidos. Pelo menos quando o assunto é… oportunidades no futuro.

Segundo a Nielsen, 81% das entrevistadas nas nações do Brics acham que suas filhas terão mais estabilidade financeira do que elas tiveram – contra 40% das pesquisadas no Primeiro Mundo.

Outro dado que chama a atenção diz respeito à quitação de dívidas: as emergentes creem que suas descendentes terão 72% de chances de se livrar dos credores. As “desenvolvidas”? Não passam de 31%.