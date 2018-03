O escritor Milton Hatoum está radiante. O seu romance Órfãos do Eldorado será publicado na Croácia pela editora Vukovik and Runjic. E a 1984, da Catalunha, publica Dois Irmãos e Cinzas do Norte.

