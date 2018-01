Longe das passarelas desde 2012, Walter Rodrigues volta com coleção de vestidos de festa

Longe das passarelas desde 2012, quando decidiu se dedicar inteiramente ao papel de consultor do Núcleo de Design da Assintecal e curador da Bogotá Fashion Week, Walter Rodrigues voltou a criar este ano.

A convite da Spezzato, o estilista criou uma linha festa com 12 vestidos para o verão da marca.

“Aconteceu de uma forma muito singular. Eu estava visitando o MASP no mesmo dia em que eles estava fazendo um evento no local, quando conheci algumas pessoas da marca e a ideia surgiu. Foi algo que veio em um bom momento, porque eu estava cheio de vontades e foi ótimo concretizá-las”, revela Rodrigues.

Para fugir um pouco dos quase onipresentes bordados dos vestidos de festa, Rodrigues apostou na estamparia, elemento pouco explorado no trabalho do estilista.

“Sempre me inspirei muito na cultura oriental e segui este caminho, muitos dos vestidos da coleção que criei para está coleção receberam estampas com inspiração japonesa, cada uma com um tema de flor e cada um com uma cartela de cor, assim cada vestido, em sua modelagem é único, não existindo variações de cor ”, ressalta.