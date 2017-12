Longa que aborda universo judiciário brasileiro tem Mateus Solano no papel de juiz

Profissionais de peso do mundo do direito e da advocacia irão marcar presença na pré-estreia do longa Em Nome da Lei, que acontece, segunda-feira, no Cinemark do Iguatemi.

Os criminalistas Eduardo Muylaert e Renata Mariz, o desembargador Paulo Rossi, o jurista Dalmo Dalari,o senador Eduardo Suplicy, além da juíza Tatiane Moreira Lima — que sofreu atentado dentro do Fórum de Violência Doméstica na semana passada — já confirmaram presença na première do longa, que conta a história de um jovem juiz (Mateus Solano) que chega a uma pequena cidade disposto a desmontar o esquema de contrabando e o tráfico de drogas que impera na região, controlado pelo mafioso Gomez (Chico Diaz), com conivência do poder público.

O filme, baseado em fatos reais, é uma coprodução da Morena Filmes, Globo Filmes e Fox International Productions, com distribuição da Fox Film do Brasil. A estreia está marcada para o dia 21 de abril.