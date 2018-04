Há quase 30 anos no batente, Charlô Whately acredita ter alcançado seu objetivo de tornar-se empresário da gastronomia. “Meu bufê hoje tem capacidade de produzir 90 eventos por mês”, contabiliza. Às voltas com o lançamento de seu quarto livro, projeta expandir seus negócios. “Tenho prospectado parcerias importantes no interior e em Brasília”, diz ele, todo misterioso.