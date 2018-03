Ontem, no almoço do seminário “Investing in Brazil”, em Londres, Lula dividiu a mesa com Luciano Coutinho, Roger Agnelli, Luiz Trabuco e Franklin Martins.

Dilma, em outra das 21 mesas espalhadas pela sala, conversou muito com Roland Verstappen, da Acelor/Mittal. Já Mantega, acomodado em uma terceira mesa, ouviu Patricia Rowling, escritora de todos livros sobre Harry Potter.