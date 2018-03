“Hypadíssima”. Essa é a definição que os fãs dão para Cibelle, cantora brasileira radicada em Londres desde os anos 90. Com influências que vão de Nina Simone a Mutantes, ela se apresenta, amanhã, no Terça por Elas, do Bourbon Street.

