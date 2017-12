A Forever 21 turbinou o fluxo nos shoppings onde se instalou. No Shopping Morumbi, credita-se à grife o aumento de 18,5% nas vendas em março. As lojas que ficam no mesmo corredor viram o faturamento crescer em média 26%.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.