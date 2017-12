Loja dos xodós

Quem passa pela Praça dos Omaguás – no coração de Pinheiros– é praticamente convidado a entrar na loja 62 graus, de Ticha Gregori. O espaço – que também abriga um café/restaurante – completou uma década esse ano e mantém fiéis seus frequentadores. Segundo a empresária – que é também sócia do Bar Balcão – a ideia nasceu do seu desejo de criar um ambiente charmoso que oferecesse receitas leves e saborosas e ainda tivesse opções de “mimos” para comprar.

Inspirada por uma frase de Oscar Wilde – “A única coisa necessária é o supérfluo” –, a loja é recheada de objetos, garimpados pelo olhar apurado da própria Ticha, que vão desde decoração para casa, passando por bijuterias assinadas por designers, plantas para o jardim e lembrancinhas de toda ordem.