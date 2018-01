LOJA DE VERÃO

Badalado entre artistas e famosos, Sig Bergamin reuniu seus 30 anos de história com arquitetura e decoração e inaugura, dia 1º de outubro, sua primeira loja – a Sig Bergamin Home –, que ficará no Shopping Iguatemi, durante quatro meses, focada no verão.

O local oferecerá centenas de objetos de décor e enfeites despojados para a casa, além de acessórios para praia. A ideia do arquiteto de abrir um espaço que oferecesse esse tipo de produto surgiu durante suas férias em Saint Tropez.

Lá, ele observou diversas lojas da região que vendiam objetos com esse “estilo de veraneio”. Eram sacolas, cangas, nécessaires, entre outras coisas. “Acho que, hoje em dia, a casa se estendeu ao lifestyle. A gente quer um pano diferente que dê para amarrar, um saco bonito para o verão”, afirma, completando: “A loja terá cara de uma casa de praia, bem descontraída”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O arquiteto lembra também da crise econômica que o País atravessa: “Ninguém vai fazer grandes mudanças neste momento. Então, nada como um pano bonito e colorido e duas almofadas novas no sofá para mudar a cara da casa”, diz. A curadoria dos objetos foi toda de Sig, que fez questão de imprimir sua personalidade em cada uma das peças.