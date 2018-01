Quatro carros do Ibama escoltados pela PF, três aviões da TAM e até a FAB foi convocada entre os dias 21 e 22. Motivo? Transportar 55 macacos-prego de Seropédica, no Rio, a Guadalupe, no Piauí – onde ganharam liberdade.

