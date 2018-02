Livro na tela

André Caramuru e Leda Rita Cintra estão de olho no mundo digital. Lançam, terça-feira, na Livraria da Vila da Fradique, a Editora Descaminhos. A ideia é editar para tablets. “O livro digital tem a vantagem de não precisarmos nos preocupar com o número de exemplares vendidos. Muitos autores importantes têm suas obras perdidas, como a Pagu, por exemplo”, explica Caramuru. Entre as primeiras publicações da editora estão os livros da própria Pagu e os de Jorge Andrade. “É muito difícil encontrar esses autores”, conta. Além dos consagrados, a dupla pretende publicar também nomes novos, que não fazem parte do mainstream das grandes editoras.

