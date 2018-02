O conto O Adeus do Comandante, de Milton Hatoum, vai virar filme de Sérgio Machado – com roteiro feito a seis mãos – ele, o autor e Maria Carvalho. “Trabalhar com o Milton é uma pós-graduação em dramaturgia”, diz o diretor.

Machado quer começar as gravações, em plena Amazônia, em 2016. E já convidou Lázaro Ramos e Wagner Moura para o elenco.