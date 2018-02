Ferreira Gullar garantiu presença na Bienal do Livro do Rio. Terá uma sessão especial na qual falará de sua obra no Café Literário,um dos espaços mais disputados do evento – que acontece entre 3 e 13 de setembro no Riocentro.



