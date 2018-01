Fãs de David Bowie poderão manter viva a memória do cantor. Estão disponíveis, no site da Cosac Naify – editora que encerrou suas atividades no ano passado – últimas edições do livro do músico, publicado por conta da exposição do artista no Victoria and Albert Museu. Exibida também no MIS, em 2014.

Trata-se do primeiro livro produzido com acesso irrestrito ao arquivo pessoal de Bowie. Com letras originais, objetos pessoais e figurinos.

