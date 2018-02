Os quatro quadros do espanhol Joan Miró do escritório de Naji Nahas finalmente serão postos em… liberdade. O advogado Sergio Rosenthal entrou com ação judicial para reaver obras de arte, computadores e tudo mais apreendido pela Operação Satiagraha – que chegou ao fim semana passada.

As pinturas estão “em custodia”… presos na parede da sala onde Nahas trabalha.

Livres 2

O empresário está também entrando com ação contra a Dow Jones para corrigir as informações ainda veiculadas pela agência, sobre fatos dos quais Nahas sequer foi notificado judicialmente.