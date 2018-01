Nova York também comemorou o centenário de Vinicius de Moraes– no fim de semana. A trupe de teatro brasileiro da cidade, Grupo BR, armou coquetel de lançamento oficial do logotipo criado em homenagem a Vinicius nos EUA.

A noite contou também com participação de Kay Lyra, filha do parceiro de Vinicius, Carlos Lyra, e performances teatrais inspiradas na obra do poetinha.