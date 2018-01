O Vem Pra Rua deve preparar listas de apoio e desapoio a candidatos a prefeito e vereador. Os critérios deverão ser definidos após a próxima manifestação, marcada para março. Não há nenhum pré-candidato apoiado pelo grupo até agora, segundo Rogério Chequer.

Para as lideranças do movimento que quiserem se candidatar, a regra é clara, diz Chequer: deverão se desligar do Vem Pra Rua.