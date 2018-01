O MinC bateu o martelo a respeito dos projetos que serão incluídos no Programa Memória do Mundo, da Unesco.

Destaques? Campanha de Canudos, proposto pelo Exército; Comissão Organizadora do Segundo Congresso Operário Brasileiro, proposto pelo Arquivo da Cidade do Rio; e Processos Trabalhistas do Tribunal Regional do Trabalho; entre outros…