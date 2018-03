Link Brasil

Os filhos de Muammar Kadafi têm amigos brasileiros. Saif Kadafi, por exemplo, foi centro de jantar na casa de Ana Paula Junqueira no ano passado. O filho porta-voz do ditador veio ao Brasil para abrir sua exposição no Museu Afro Brasileiro. É, ele pinta. Já Al-Saadi Kadafi, jogador de futebol, foi recebido nove anos atrás por Mario Garnero. Ontem, o empresário brasileiro se encontrava em Paris sem qualquer notícia da família.

Ninguém pensa em oferecer asilo para as crianças?