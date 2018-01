Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTI, comemorado hoje, o cantor Liniker — fenômeno musical da internet que já acumula mais de três milhões de visualizações no YouTube — e os seus parceiros do projeto Salada das Frutas – Tássia Reis e As Bahias e a Cozinha Mineira posaram com Elke Maravilha durante a gravação da nova campanha da Avon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.