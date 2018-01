Ecoa pelas vigas da Arena Palestra que a W Torre está quase pedindo para sair de campo. Com 75% do estádio de pé, a construtora não estaria aguentando a movimentação do Palmeiras para rever o contrato – assinado em 2011, quando o presidente do Verdão era Arnaldo Tirone.

Pelo que se apurou, Paulo Nobre, atual cartola do clube, vem minando a parceria pelos meios de comunicação, atacando o que está sacramentado no papel.