Linha entre Lula e Diniz

Abílio Diniz almoçava domingo com a mulher, Geyze, no Rodeio, acompanhando passo a passo os finalmentes dos contratos para a compra do Ponto Frio.

Sinal verde dado, ele pegou o telefone no começo da noite e ligou para Lula. “Disse ao presidente que este passo reitera, mais uma vez, a nossa confiança no Brasil”, contou à coluna ontem o presidente do conselho do Pão de Açúcar. Que recebeu os contratos assinados entre os respectivos trustees, em Londres, somente hoje, às 6 da manhã.

A tempo de anunciar a nova aquisição no plenário semanal da empresa, às 7h30.

Veja também:

Fashion Rio Primavera Verão agita o Rio de Janeiro

Mario Bernardo Garnero, Rico Mansur, Andre Queiros e Amir Slama inauguram o clube Mokaï

Marília Pêra estreia espetáculo Gloriosa, no Teatro Procópio Ferreira