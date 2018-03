Consta que a aproximação de Marta Suplicy com o PMDB está sendo costurada via instâncias partidárias. Além de Temer, a senadora conversa com Baleia Rossi, presidente do PMDB-SP.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.