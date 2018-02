Linha de tela

Xodó das celebridades e it-girls, Lethicia Bronstein começou 2015 com o pé direito. A estilista vai estrelar reality show em um canal da TV paga, mostrando como é seu dia a dia, explorando suas rotinas dentro e fora de seu ateliê. As gravações – que foram iniciadas em dezembro – prosseguem a pleno vapor. Uma equipe foi acompanhar a estilista em viagem à China para escolher os tecidos que ela usará na coleção que vai assinar para a fast-fashion Riachuelo. A herdeira do grupo, Mica Rocha, por sinal elegeu Lethicia para assinar seu vestido de casamento. Uma segunda coleção de peças ready-to-wear também está prevista para este ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.