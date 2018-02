Às vésperas da votação do Marco Civil da Internet, empresas multinacionais se reuniram discretamente, ontem à tarde, na sede da Amcham, em SP. Estão preocupadas, principalmente, com a obrigatoriedade da instalação de data centers no Brasil – grande parte delas mantém centros de processamento de dados no exterior, por causa dos custos.

Temem também que outros países acabem por seguir o exemplo do Brasil.