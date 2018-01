Lila e Paulo Egydio Martins armam leilão com peças de sua coleção pessoal

A vontade de compartilhar com as pessoas a “visão do belo” incentivou Lila Egydio Martins e seu marido Paulo a fazerem um leilão com peças do seu acervo pessoal do casal. Entre os itens, cristais Baccarat e vinhos se misturam a obras de Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Victor Brecheret, Bruno Giorgi, Leon Ferrari, Jesus Soto e Wesley Duke Lee, entre outros. O evento será comandado pelo leiloeiro Luiz Arena (foto) e também contará com exposição de arte com os cerca de 360 lotes que fazem parte do leilão. Tudo irá acontecer na antiga residência da família Egydio Martins, obra do arquiteto Giancarlo Gasperini, no bairro de Cidade Jardim. A exposição acontece nos dias 18, 19, 20 e 21 e o leilão nos dias 22, 23 e 25.

