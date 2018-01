Ringo Starr, que se apresenta em SP dia 29, no Credicard Hall, fez poucas exigências de camarim: cookies de aveia frescos, iogurtes desnatados, cesta de frutas – com maçãs verdes, bananas e abacaxi – e garrafas de água com gás.

