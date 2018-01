Aecio teve conversa, nesta semana, com ninguém menos que o xeque Ahmed bin Zayed al Nahyan, irmão do príncipe de Abu Dhabi, Mohammed.

Quem é ele? Ahmed é dirigente da Abu Dhabi Investment Authority, um “pequenino fundo” que tinha, em março, US$ 890 bilhões investidos pelo mundo – mais da metade do PIB brasileiro. Trata-se do maior fundo soberano existente hoje.

A Cesp que se cuide.