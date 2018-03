Líder do Movimento Brasil Livre endossa campanha de Doria

Enquanto a manifestação contra o impeachment marcada para o dia 31 não engrena na internet, o Movimento Brasil Livre (MBL) se dedica às eleições municipais. O candidato a vereador pelo DEM Fernando Holiday, um dos líderes do grupo, compareceu, cercado de membros do movimento, nesta quinta-feira ao anúncio do deputado federal Bruno Covas (PSDB) como vice do candidato tucano à Prefeitura de São Paulo, João Doria.

Após o evento, Doria gravou um vídeo ao lado de Holiday. Foi convidado – e aceitou – para subir no caminhão do MBL na manifestação do dia 31.