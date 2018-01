Licença-prêmio por um fio

Está no forno, no Palácio dos Bandeirantes, um projeto de lei que deve cortar a licença-prêmio de todos os cargos comissionados no governo paulista. A proposta – nascida da urgência de se cortar gastos e de reforçar a austeridade fiscal – foi discutida ontem cedo, na reunião de Alckmin com seus 25 secretários.

Não há uma avaliação, ainda, de quantos cargos seriam atingidos pela medida. A licença-prêmio dá direito a três meses de férias a cada cinco anos trabalhados. E beneficia funcionários da administração, sejam eles concursados ou em cargo de confiança