A Assembleia paulista – com apoio do PT – autorizou o governo a contratar empréstimo de R$ 938,2 milhões para a construção de túnel submerso ligando Santos ao Guarujá – menina dos olhos de Alckmin. O dinheiro virá do BNDES, da Caixa e do BB.

