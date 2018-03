Rubens Rewald, da Associação Paulista de Cineastas, está juntando diretores como Toni Venturi para tentar descontingenciar R$ 6,5 milhões presos na Secretaria Municipal de Cultura. A verba foi congelada no começo do ano.

A Secretaria informa que, a partir da arrecadação, as verbas serão liberadas. E nega que isto esteja afetando a execução do Programa de Fomento ao Cinema – aberto a inscrições até o final do mês.