Na semana que antecede a Parada Gay – marcada para domingo, na capital –, o Estado de São Paulo sai na frente: é o líder nacional, em 2015, na união de pessoas do mesmo sexo.

Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, os paulistas respondem por 144 das 584 declarações da chamada União Estável Homoafetiva. O que representa 24,5% do total do País.