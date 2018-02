Ao que tudo indica, o investimento de Ivete Sangalo no lançamento da sua carreira internacional foi alto. Consta que o aluguel do Madison Square Garden, em Nova York, custa US$ 350 mil. Mais caro que o do Morumbi.

