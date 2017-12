Operação ‘Leva Jato’

Está prestes a explodir nova operação da RF para apreender mais de 20 jatinhos financiados pelo Bank of America. A suspeita é de simulação internacional de contratos para justificar determinados benefícios tributários na importação das aeronaves.

Leva jato 2

São alvo da investigação aeronaves operadas pela Kieppe Participações, do grupo Odebrecht, Aerotáxi Pampulha, do grupo Andrade Gutierrez, Calila Investimentos, Termo Norte Energia, BTG Pactual, Segurança Táxi Aéreo – representada pelo filho de J. Hawilla –, Rio Bonito Comunicação, Líder Táxi Aéreo e CBAir Taxi do grupo Klein.