Let’s Dance

Adriana Vieira e Martina Figueiredo compartilham um grande amor pelo Rock n Roll – mais precisamente o Glam Rock. Toda essa paixão foi transformada em uma marca de joias, a AM:PM – que foca em peças para serem usadas tanto de dia quanto de noite, como sugere o nome. “Sou casada com um DJ e a Martina já teve uma produtora. A música está muito presente em nossas vidas e será nossa maior inspiração na hora de criar as coleções”, conta Adriana, que estudou moda em Londres e depois fez curso de Diamantes, no IBGM junto com a sócia. David Bowie foi o primeiro cantor a ser homenageado pela dupla. “A coleção Bowie é toda em formato de raios, uma das marcas registradas dele”.

